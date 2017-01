Løhde: Offentlige it-systemer skal udbydes

- Derfor er det også et initiativ i den kommende it-strategi, som skal bidrage til, at myndighederne fremover får udbudt deres it-systemer og opnår nogle bedre resultater.

Staten bruger årligt godt syv milliarder kroner på omkring 4200 it-systemer. 428 systemer er afgørende for statens virke eller for samfundet som helhed.

Det viser rapporten om regeringens kasseeftersyn.

- Alene staten bruger godt syv milliarder kroner på it. Uden at vi har et tilstrækkeligt overblik over, hvordan pengene bruges. Vi skylder skatteborgerne at bruge dem mere begavet end i dag, mener Sophie Løhde.

Godt 150 statslige it-systemer har "en utilstrækkelig systemtilstand". Derfor har myndighederne søgt at forbedre systemtilstande i 135 af de afgørende it-systemer.

Hvis et system ikke er tilstrækkelig sikkert, rummer det en risiko for et hackerangreb.

- Mange kritiske it-systemer er ikke blevet ordentlig vedligeholdt igennem tiden. Vi kan se en stor udfordring i, at kritiske it-systemer er i dårlig stand. Det øger risikoen for nedbrud og hacker-angreb, siger Sophie Løhde.

Hun nedsætter en arbejdsgruppe, som inden sommer laver et oplæg til it-strategi.

- Det kommer til at tage tid. Det bliver et langt, sejt træk. Der er desværre ingen hurtige snuptagsløsninger. Staten har cirka 4000 it-systemer, siger Sophie Løhde.

- Det må efterhånden være tydeligt for enhver, at der er behov for handling om dette område.