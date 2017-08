Løbers knæskade skal bedømmes af Højesteret

Var det en ulykke, da en nordjysk kvinde fik en skade i knæet under en løbetur i Italien for fire år siden?

Nu skal dommerne i Højesteret afgøre, om hun er dækket af sine forsikringer hos Codan og Privatsikring, og resultatet af deres overvejelser kan få betydning for mange andre motionister, der får skader.

- Det er en principiel sag om fortolkning af betingelserne i ulykkesforsikringer, siger løberens advokat, Birgitte Pedersen fra firmaet HjulmandKaptain.

I forsikringen står, at definitionen på en ulykke er en pludselig hændelse, der resulterer i en personskade. Men da kvindens løbetur var til vurdering i Østre Landsret, kunne dommerne ikke blive enige om, hvad ordene egentlig betyder.

To dommere skrev om "en naturlig sproglig forståelse", og den tredje henviste til "en almindelig sproglig forståelse" - men alligevel kom de til hvert sit resultat.

To mente, at selve løbeturen ikke var en pludselig hændelse, og derfor blev selskaberne frifundet. Den tredje dommer lagde derimod vægt på, at skaden opstod i det øjeblik, kvindens højre fod ramte underlaget - og derfor opstod den pludseligt.

For nogle år siden blev betingelserne i ulykkesforsikringer ændret. Tidligere hed det, at der skulle være tale om en udefrakommende påvirkning, før det var en ulykke.

- Det kunne være, at man faldt over en sten, eller at en hund løb ud foran én, siger advokat Birgitte Pedersen.

Dette krav om noget, der kommer udefra og forårsager en ulykke, er ikke længere gældende, men efter advokatens opfattelse hænger forsikringsselskaberne fortsat fast i det kriterium, som ellers er forladt.

Undervejs i processen har selskaberne slået på, at kvinden gjorde noget helt sædvanligt og dagligdags, da hun satte i løb ved en campingplads i Italien. Det giver ingen mening at bruge begrebet "ulykkestilfælde" om det, kvinden kom ud for, har man sagt.

Tidligere har sagen også været vendt og drejet af Ankenævnet for Forsikring. Her fik løberen medhold, men selskaberne nægtede at betale, og derfor står kører striden nu ved domstolene.

Mandag lytter Højesteret til advokaternes argumenter, og dommen ventes en uge senere.