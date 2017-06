Livsfarligt sprængstof hentes i frit lejde-aktion

Noget af det er livsfarligt at have liggende, siger Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste ifølge politiet.

Cirka 100 håndgranater fra Anden Verdenskrig er det blevet til indtil nu, fremgår det af en pressemeddelelse torsdag.

- Mængden har overrasket os lidt, men det er dejligt, at folk benytter lejligheden til at komme af med disse farlige genstande på en forsvarlig måde, siger kaptajn D. S. Nielsen fra ammunitionsrydderne i EOD.

- Jeg håber virkelig, at folk lige kigger en ekstra gang på loftet, inden frit lejde udløber, tilføjer han.

Lørdag ved midnat har borgerne frit lejde til at aflevere ulovlige våben. Men flere steder i landet har politiet dog lukket lørdag, fremgår det af pressemeddelelsen.

Årsagen til, at politiet har givet frit lejde, er, at straffen netop er blevet øget for at besidde skydevåben. På gaden vil besiddelse fremover som udgangspunkt resultere i en straf på fængsel i to år.

Afleveringen kan ske straffrit og anonymt.

I alt har politiet bestilt forsvaret til at hjælpe sig mere end 220 gange. Udover granater er der afhentet detonatorer og sprængstof. Også artillerigranater fra 1800-tallet og en engelsk brandbombe fra Anden Verdenskrig står på listen.