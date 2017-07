Livreddere: Kom op af vandet hvis det begynder at lyne

Men hvis man alligevel har trodset dråberne og hoppet i vandet, er det vigtigt at holde øje med, om det pludselig begynder at tordne og lyne.

- Selv om der ikke er større sandsynlighed for, at lynet slår ned i vand, end det gør på land, så er vand så god en elektrisk leder, at et lyn kan slå ned et stykke væk og stadig ramme dig, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat, TrygFonden Kystlivredning.

Han anbefaler derfor, at man søger indendørs eller sætter sig ind i sin bil og lukker døre og vinduer, når det lyner og tordner.

- Lige så snart man kan høre noget buldren, skal man sørge for at komme væk fra stranden.

- Kan man ikke komme ind i et hus eller en bil, skal man sørge for at gøre sig så lille som muligt. Det er som udgangspunkt ikke en god løsning at søge ly under eksempelvis et træ, siger Anders Myrhøj.

Når det tordner, skifter livredderne det rødgule flag i toppen af livreddertårnet ud med et helt rødt flag.

Det advarer badegæsterne om, at det er farligt at bade, og at alle derfor skal forlade vandet.

Er man på en båd, anbefaler Anders Myrhøj, at man søger under dæk, hvis det er muligt, da masten kan tiltrække lyn ude på åbent vand.

I Danmark dræbes der i gennemsnit to mennesker om året på grund af lyn, og et ukendt antal kvæstes.

I sidste uge gennemførte TrygFondens livreddere i alt 6300 indsatser.

132 var almindelige førstehjælpsindsatser, 322 var forebyggende indsatser, og resten var oplysende indsatser.

TrygFonden Kystlivredning har livreddertårne på 35 strande og havnebade i hele landet.