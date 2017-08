Litium i drikkevandet kan mindske risikoen for demens

Studiet er det første af sin art og vækker stor international opmærksomhed. Litium er et grundstof, der blandt andet anvendes i behandling af mennesker med bipolar lidelse.

- Det er et vigtigt studie, da vi ved, at forekomsten af demens vil stige voldsomt de næste årtier. Og vi har ingen behandling, siger professor Lars Vedel Kessing, Psykiatrisk Center København på Rigshospitalet.

Omtrent 7700 nye tilfælde af demens konstateres hvert år herhjemme ifølge Nationalt Videncenter for Demens.

- Vores studie antyder - det er ikke bevist - at litium i drikkevand i små koncentrationer, når man drikker vand dagligt, kan beskytte mod demens, siger professoren.

Psykiatrisk Center København på Rigshospitalet har arbejdet sammen med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om studiet.

Spørgsmål: Skal vi så ikke bare tilføre litium til drikkevandet over hele Danmark?

- Der er vi ikke endnu. Vi ved ikke, om der er skadelige bivirkninger. Vi skal nu undersøge det i andre lande også, siger professor Lars Vedel Kessing.

Forskerne har foretaget målinger af koncentrationen af litium i drikkevand fra 151 vandværker i Danmark og beregninger for et stort antal kommuner.

Diagnoser for demens er blevet indhentet gennem de danske sundhedsregistre, og på individplan har forskerne inkluderet mere end 73.000 patienter med demens.

Ifølge Nationalt Videncenter for Demens menes over 80.000 danskere at have en demenssygdom. Heraf estimeres det, at omkring 50.000 har Alzheimers sygdom.