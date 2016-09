Lisbeth Zornig kræver frifindelse for menneskesmugling

Parret nægter sig skyldige.

Men begge erkender, at de hjalp en syrisk børnefamilie fra Rødbyhavn til Kastrup 7. september sidste år.

Lisbeth Zornig holder onsdag fast i, at hun ikke vidste, at det var ulovligt at give dem et lift.

- Jeg spurgte en politimand, om han ville stoppe mig, hvis jeg kørte afsted med dem. Han svarede nej, siger hun.

Zornig tilføjer, at politiet ikke selv vidste, om det var lovligt.

I marts blev parret kendt skyldig af byretten i Nykøbing Falster. De valgte at anke dommen, som lød på en bøde til hver på 22.500 kroner.

Lisbeth Zornig og Mikael Rauno Lindholm er tiltalt for den mildere paragraf for menneskesmugling, fordi de handlede ud fra gode intentioner om at hjælpe familien til Sverige.

Ifølge anklagemyndigheden måtte parret have været klar over, at der var en risiko for, at det ikke var lovligt at fragte de seks flygtninge.

Flere danskere kom på kant med loven ved at køre og huse flygtninge i efteråret 2015.

Siden september 2015 er der ifølge anklagemyndigheden rejst tiltale mod 95 personer for menneskesmugling og for bistand til ulovligt ophold.

I januar blev en 41-årig mand idømt en bøde på 5000 kroner ved Retten i Randers for at have transporteret fem afghanske flygtninge fra Flensborg til Grenaa.

Byrådsmedlem Maria Sloth (EL) blev til gengæld frifundet for at have huset to flygtninge i august ved Retten i Aarhus.