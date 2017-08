Lille Sydjysk by holder Pride-parade efter læserbrev

Lørdag afholder Pride-organisationen en parade i Gesten, som er en lille by i det sydlige Jylland med lige over 900 indbyggere.

Gruppeformanden for Dansk Folkeparti i Vejen byråd, Anni Grimm, skrev 3. juli et læserbrev, hvor hun blandt andet kaldte homoseksuelle for afvigere.

Nick Højgaard er formand for Gesten Pride, og han ser arrangementet som en modreaktion på Anni Grimms udtalelser.

- Der var nogle borgere, som tog afstand fra læserbrevet, så vi besluttede os for at handle på det. Vi ser derfor denne Pride, som et manifest for det vi tror på.

Det var i facebookgruppen 6621 Gesten, hvor flere borgere luftede deres utilfredshed over læserbrevet.

Anni Grimm støtter ikke paraden, men siger, at man har retten til at gøre, som man har lyst. Hun mener dog, at man ikke har forstået budskabet i læserbrevet.

- Som jeg skrev i læserbrevet, så er jeg meget liberal på det punkt. Alle mennesker har ret til at være, den de er, men de skal også give plads til folk, der er uenige i deres holdninger, siger hun.

Nick Højgaard er enig i, at man gerne må have forskellige holdninger. Han mener bare, at de bruger ytringsfriheden, når de reagerer på Anni Grimms holdninger.

- Når der er nogen, der kommer med én holdning, så har man friheden til at reagere på det, og det er det, vi gør her, siger han.

Men Anni Grimm mener ikke, at hendes holdning accepteres af modparten.

- Vi skal have lov til til at være de mennesker, vi er, også selv om vi ikke har samme holdning. De vil kun høre på folk, der er enige med dem, og det er ikke den mangfoldighed, jeg hylder.

Syd-og Sønderjyllands politi oplyser, at de forventer, at 700 mennesker vil deltage i paraden, der starter klokken 13 og slutter klokken 14.30.

Efter paraden er der et arrangement ved Gesten fritidscenter, hvor der vil være taler og fest indtil klokken 24.