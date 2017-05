Lie Kaas: Perfekt tidspunkt at forlade Carl Mørck på

Men for skuespillerne er det ikke vemodigt at vinke farvel til rollerne, selv om de har prentet sig ind i danskernes bevidsthed og i filmhistorien som det umage makkerpar.

- Fire film er helt perfekt. Det slutter, ja, men det gør alt jo. Og for at vi forhåbentlig skal ende på benene og på toppen, så er det også et perfekt tidspunkt at slutte på nu.

- Jeg synes også, det er begrænset, hvordan man kan udvikle det herfra. Men det kan være, Nordisk Film bedre kan finde ud af det end os, siger Nikolaj Lie Kaas.

At han har været glad for rollen, skal der dog ikke være tvivl om - ej heller, at både han og Fares Fares synes, at de er vokset undervejs.

- Vi er begge for rastløse og har brug for at føle, om ikke andet så inden i os selv, at vi er i bevægelse. Da vi sagde ja til fire film, der tænkte man jo, at det ville blive et stigma, man ville få på sig. Men det har været en fornøjelse, siger han.

- Jeg er blevet spurgt mellem hver film, om jeg nu havde lyst til at lave en mere, og hvis jeg ikke havde lyst, så kunne jeg have trukket stikket. Men vi har begge gjort det, fordi vi har lyst, og det tror jeg også man kan mærke på den energi, vi har, siger Nikolaj Lie Kaas.

Søndag blev det på et pressemøde i Cannes afsløret, at instruktøren Christoffer Boe kommer til at stå bag kameraet, når den nye Afdeling Q-film "Journal 64" skal filmes.

Det er noget Nikolaj Lie Kaas, der før har arbejdet sammen med instruktøren, glæder sig over.

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, Christoffer har en spændvidde, der er fuldstændigt vild. Han er talentfuld af helvede til og kan ikke lade være med at gøre tingene til sit eget, siger Nikolaj Lie Kaas.

Fares Fares glæder sig også til for første gang at arbejde sammen med den prisvindende instruktør.

- Han kommer med en ny energi, og det er motiverende, siger han.

Filmen forventes at få premiere i efteråret 2018.