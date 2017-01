Kulturminister Mette Bock (LA) og regeringen vil have licensen sat ned.

Licensen skal ned men minister vil ikke sætte beløb på

Regeringen vil have sat licensen ned, og der skal diskuteres, hvad public service egentlig er.

Her var hun indkaldt af Mogens Jensen, Socialdemokratiets kultur- og medieordfører, som er bekymret over VLAK-regeringens planer om at nedsætte licensen.

Det er meldingen fra kulturminister Mette Bock (LA) i forbindelse med et samråd i Folketingets Kulturudvalg onsdag.

Licensen skal ned, men det skal ikke gå ud over dansk indhold på DR.

- For Socialdemokratiet er det meget afgørende, at danskerne i de kommende år ikke kommer til at opleve mindre danskproduceret medieindhold.

- Det er vigtigt for os, at vi fortsat kan få produceret mere danskproduceret radio og tv af høj kvalitet til danskerne.

- Det ser svært ud, når regeringen lægger op til at reducere i de midler, som der skal produceres for, siger han.

Mette Bock afviser, at mindre licens får betydning for danskproduceret indhold.

- Det er en fuldstændig misforståelse og overtolkning af det, der er i regeringsgrundlaget.

- Det har regeringen ingen ønsker om, det har jeg ingen ønsker om, og det er jeg sikker på, at der ikke er ret mange partier i Folketinget, som har ønsker om, siger Mette Bock.

Den nuværende medieaftale udløber ved udgangen af 2018. Ifølge Mette Bock skal der fokuseres på tre områder, når partierne skal drøfte en ny medieaftale.

Hvad er det for et indhold, der skal sikres, hvem kan producere og levere det, og hvordan skal det finansieres, er spørgsmålene, der skal besvares.

Mette Bock vil ikke ind på, hvor meget licensen skal sænkes. Eller hvad DR fremover skal vise og sende på sine platforme.

- Det kan jeg ikke give et klart svar på, for det må afhænge af diskussionerne. Jeg er bundet af regeringsgrundlaget, hvor der står, at licensen skal nedsættes.

- Det er en præmis for diskussionen, siger hun.

I indeværende år er prisen for en medielicens 2492 kroner.