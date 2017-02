Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil forsge at se bort fra den noget ukonventionelle stil, USA''s præsident, Donald Trump, lægger for dagen. Det er indholdet af politikken, man m fokusere p, mener han. Arkivfoto.

Liberale kamphaner tilfredse med Samuelsens Trump-kurs

Mens Cepos' direktør, Martin Ågerup, er stærkt kritisk.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ser imidlertid ud til at have fundet en linje, der kan samle bredt blandt de stridende parter: Danmark må forholde sig til den konkrete politik fra USA.

- Et er form, noget andet er indhold, siger han i et interview med Ritzau.

Og den melding kan både Martin Ågerup og Asger Aamund nikke til.

- Jeg synes, det lyder fornuftigt for en udenrigsminister. Jeg kan ikke se, at han kan gøre andet, siger Martin Ågerup.

Han har i et debatindlæg hos Berlingske kaldt Trump for en "afstumpet, hadefuld lystløgner". Og han mener ikke, at man kan forholde sig til Trumps politik uden at forholde sig til hans person.

- Udenrigspolitisk er ens politik jo ikke kun det, der står på et stykke papir. Det er også det, man siger. Fordi udenrigspolitik også i meget høj grad handler om relationer mellem lande. Der er Trump et løsgående missil, siger han.

Alligevel forstår han altså Samuelsens linje.

- Som udenrigsminister, der skal have en god relation til Trump-administrationen, skal han (Anders Samuelsen, red.) selvfølgelig sige, som han gør, og forholde sig til indholdet i den førte politik.

Asger Aamund siger, at han glæder sig over, at "Anders Samuelsen tilsyneladende er blevet ædru."

Han henviser til, at Samuelsen har udtalt sig stærkt kritisk om et indrejseforbud for personer fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning, som Trump forsøger at få igennem.

Aamund ser indrejseforbuddet som en ganske fornuftig, nationalkonservativ politik, der har til formål at beskytte USA.

- Det skal ses i et større perspektiv. Og det er måske det, Anders Samuelsen nu har erkendt, siger han.

Aamund medgiver, at Trump som person kan forekomme aparte.

- Han er ikke som andre præsidenter. Men jeg vil bedømme ham på resultaterne, og jeg synes, at han er kommet rigtig godt fra start, stort set.