Liberal Alliances politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll, tror fortsat på blå 2025-aftale, selv om DF og LA står stejlt over for hinanden i spørgsmålet om topskattelettelser. Arkivfoto.

Liberal Alliance tror fortsat på blå 2025-aftale

Hos Liberal Alliance tager man det tilsyneladende ikke så tungt, at Dansk Folkeparti sætter hårdt mod hårdt over for partiets ultimative krav om lettelse af topskatten.

- Vi tror på, at der kan komme en blå aftale, der både tager hensyn til vores ønsker på topskatten, men selvfølgelig også til, at Dansk Folkeparti skal have noget for eksempel på udlændingeområdet, og at De Konservative skal have noget på boligområdet.

I et interview fredag med DR var budskabet fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl, at der lige så godt kan udskrives valg nu, hvis Liberal Alliance ikke dropper sit topskatte-krav.

- Jeg nægter at tro på, at Dansk Folkeparti vil kaste magten i armene på Mette Frederiksen, når man ved, at det betyder dyrere biler og højere ydelser til flygtninge og alt det, som Dansk Folkeparti heller ikke selv ønsker, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Det selv om Liberal Alliance selv har trukket fronterne skarpt op. Partiet fastholder budskabet om, at topskatten skal lettes fem procentpoint for alle - ellers vil partiet vælte regeringen.

- Det er ikke os, der aflyser forhandlingerne på forhånd. Og jeg synes, det er ærgerligt, hvis Dansk Folkeparti bare har tænkt sig at møde op med armene over kors. Vi har tænkt os at møde og være forhandlingsivrige, forberedte og flittige, siger han.

Men Liberal Alliance er altså ikke så forhandlingsivrige, at der rokkes ved topskatte-kravet.

- Det er klart, at vores udgangspunkt for at gøre Løkke til statsminister for lidt over et år siden var, at topskatten skulle sænkes med de berømte fem procentpoint. Det er sådan set stadig vores holdning, siger ordføreren.