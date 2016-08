De 100 bedst lønnede danskere vil kune skåle for 1,3 millioner kroner ekstra i skattelettelser, hvis Liberal Alliances krav om at sænke topskatten gennemføres frem for regeringens skatteplan.

Liberal Alliance kræver millionlettelse til de rigeste

Avisen har bedt den liberale tænketank Cepos om beregne forskellen på den skattelettelse, som de bedst lønnede vil få, hvis det ender med henholdsvis regeringens eller Liberal Alliances plan.

Og forskellene er store. Ifølge beregningen vil alle danskere med en indkomst på den gode side af én million kroner således få en årlig skattelettelse på 26.472 kroner med regeringens forslag - uanset indkomst.

Får Liberal Alliance derimod sin vilje, er tallene nogle helt andre:

For en person, der tjener 1,5 million kroner om året, vil skattelettelsen således være på ekstra 44.060 kroner.

Kigger man på de 100 danskere, der har den allerhøjeste indkomst, vil skattelettelsen stige med 1,3 millioner kroner om året, hvis LA får sin vilje sammenholdt med Løkkes forslag.

- Det udstiller i den grad, at Liberal Alliance er galt afmarcheret, når man holder fast i, at nogle mennesker skal have skattelettelser for hundredtusindvis af kroner, mens andre bliver bedt om at arbejde længere, siger DF-gruppeformand Peter Skaarup til Berlingske.

- En skattelettelse til folk med indkomster i millionklassen redder ikke Danmark, siger han.

For LA's skatteordfører, Joachim B. Olsen, ændrer tallene dog intet:

- Det er overhovedet ikke noget, der afskrækker os. At holde fast i en topskat på 15 procent for folk med en indkomst på mere end én million kroner er at gøre janteloven til en integreret del af den danske skattelovgivning. Vi skal være større end det i Danmark.