Liberal Alliance: Her begår Venstre reelt løftebrud

LA beskylder regeringen for at begå et "reelt løftebrud" i sin 2025-plan. Og det er ikke på topskatten.

Venstre gik til valg på nulvækst i den offentlige sektor. Pengene skulle gå til at lette skatten for de laveste indkomster, men i 2025-planen er der sket det stik modsatte, og det er et "reelt løftebrud".

- Der findes to former for løftebrud. De rigtige løftebrud og så dem politiske modstandere bare beskylder én for, siger Ole Birk Olesen.

Han afviser, at der er tale om løftebrud, når regeringen eksempelvis vil sætte SU'en ned og til gengæld øge lånemulighederne. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde ellers i valgkampen, at han ikke havde planer om at ændre på SU'en.

Men der er en væsentlig grund til, at det ikke er løftebrud:

- Hvad Venstre har sagt forud for sidste valg udgør ikke et løftebrud, når man først ændrer på det efter yderligere et valg, siger Ole Birk Olesen.

Og det er netop, hvad regeringen lægger op til med SU'en. Dermed får vælgerne mulighed for at stemme på andre end Venstre, inden ændringerne måtte træde i kraft.

Men når det gælder nulvækst og skattelettelser for de laveste indkomster, er der til gengæld tale om "reelt løftebrud", mener LA:

- Venstre gik til valg på, at den offentlige sektor, som i forvejen er en af verdens dyreste, ikke skulle blive dyrere i denne valgperiode. Pengene skulle i stedet afsættes til at lette skatten i bunden.

- Nu vil man i 2025-planen bruge 22 milliarder ekstra på den offentlige sektor. Og kun 4,5 milliarder kroner på et jobfradrag. Hvordan hænger det sammen med det, Venstre lovede i valgkampen?, ville Ole Birk Olesen vide.

Venstres finansordfører Jacob Jensen siger:

- Det hænger fint sammen. I valgkampen sagde vi, at vi ville indføre et udgiftsstop, som et middel ikke som et mål. Og vi kan se, at hvis vi lægger de her planer frem, så får vi mere råderum, som vi blandt andet kan bruge på skattelettelser.

- Skattelettelserne er ikke bare 4,5 milliard kroner, men 11,5 milliarder kroner totalt set. Og så kan vi samtidig øge de offentlige budgetter med 0,5 procent i de kommende år, siger Jacob Jensen.

Den udlægning giver Ole Birk Olesen dog ikke meget for:

- Målet var at lette skatten på folk i arbejde i den lave del af indkomstskalaen. Det var målet. Man sagde, at man havde nogle prioriteter. Og Venstre lagde større prioritet i at sænke skatten på arbejde end på at gøre den offentlige sektor større.

- I dag kan vi konstatere, at det er helt omvendt. Det er en helt anden politik, man fører i dag, end det, man lagde frem i valgkampen, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Venstre og Liberal Alliance er i forvejen alvorligt på kant over topskatten. Her truer LA med at vælte regeringen, hvis Venstre ikke indfrir "ambitionen" i regeringsgrundlaget om at lette topskatten med fem procentpoint.

Venstre har i 2025-planen spillet ud med en lettelse af topskatten - men kun for danskere med en løn under én million kroner.