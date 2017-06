Lektor: Golfstater bruger dansk udstyr mod deres kritikere

- Ifølge regimerne skal udstyret bruges til at overvåge terrorvirksomhed og cybercrime. Men i praksis er der ingen tvivl om, at det også vil komme til at gå ud over almindelige mennesker og interne kritikere i landene, siger hun.

Derfor skal en borger, som kommer med "det mindste forkølede pip mod styret", passe på.

Det danske udstyr er nemlig et effektivt våben til at overvåge den interne opposition i golfstaterne, og ofte kan en kritisk bemærkning på Twitter eller andre sociale medier føre til straf.

- Det er borgere, som ved det mindste pip gør opmærksom på, at der er noget, de måske er lidt utilfredse med, siger Helle Lykke Nielsen og uddyber:

- Det kan være, de kritiserer en fra styret, en religiøs person eller kongefamilien, eller at de synes, at kvinder bør have lov til at køre bil i Saudi-Arabien. Alt sammen fører det hyppigt til årelang fængselsstraf, piskeslag og store bøder.

Ifølge Information har Danmark i al hemmelighed givet grønt lys til, at et dansk firma kan eksportere udstyr til at kunne overvåge en hel befolkning til golfstaterne Saudi-Arabien, Oman og Qatar.

Men det kan ikke overraske de danske myndigheder, at udstyret formentlig vil ramme almindelige borgere.

- Det kan ikke komme bag på nogen. Vi har masser af dokumentation, der viser, hvor hårdt der bliver slået ned på selv helt fredelige kritikere af de her regimer, siger Helle Lykke Nielsen.

- Der har været en lang tradition for overvågning. Nu har de bedre mulighed for det. For få år siden drømte de kun om den slags teknologi. Det giver regimerne nogle meget stærkere midler til at overvåge befolkningen.