Ledige seniorer får hjælp til at komme hurtigere i job

Fem a-kasser er udvalgt til at deltage i projekter, der skal få ledige over 50 år hurtigere tilbage i job.

Et bredt flertal bag beskæftigelsesreformen har afsat godt 10 millioner kroner årligt til projekter målrettet ledige over 50 år.

Nu skal fem a-kasser forsøge at få ledige over 50 år tilbage i job, så de undgår at blive langtidsledige.

Forældede kompetencer eller nedslidning efter mange år i arbejde. Det kan være udfordringen for ledige over 50 år.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger:

- Vi skal udnytte fremgangen på arbejdsmarkedet til at få flere ledige seniorer i job og væk fra langtidsledighed, hvor mange desværre ender, hvis de først er blevet ledige.

- Et brancheskift eller fagskift kan måske bane vejen til et job. Det skal fem udvalgte a-kasser have fokus på i det kommende års tid, siger Troels Lund Poulsen.

De gode nyheder er, at flere ældre i dag er i arbejde end tidligere. Danskere på 55-59 år har ifølge Beskæftigelsesministeriet en højere beskæftigelsesfrekvens end personer mellem 30 og 34 år.

Årsagen er, at færre seniorer ender i en situation uden job. Men er uheldet ude, og man bliver ledig, så kan det være sværere at komme tilbage i et job.

- Seniorerne skal i højere grad have hjælp til at komme i kontakt med de virksomheder, der har brug for arbejdskraft. Det giver også rigtig god mening for virksomhederne at ansætte ældre medarbejdere.

- De har både den erfaring og den sikre hånd på rattet, som den unge generation nogen gange kan savne. Og så har de tilmed et lavere sygefravær, end de fleste yngre, siger Troels Lund Poulsen.