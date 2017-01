Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) glæder sig over, at ledige med småjob kan forlænge deres dagpenge. Sådan virker det nye dagpengesystem, der træder i kraft 2. januar 2017.

Ledige kan nu forlænge dagpenge med småjob

- Hvis man tager småjob, så får man nogle bedre vilkår for de dagpenge, man optjener. Det sker for at give mere fleksible vilkår til dem, der gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er godt, at ledige på dagpenge får et mere smidigt system, hvor de kan forlænge dagpengeperioden med småjob.

Bag reformen står V-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Reformen følger dagpengekommissionens anbefaling.

Ledige kan fra 2. januar forlænge dagpengeperioden med få timers arbejde, som de kan spare op.

Når småjob også giver ret til dagpenge, vil flere ledige tager vikariater eller småjob, mener beskæftigelsesministeren

Spørgsmål: - Var systemet for stift, når ledige skulle arbejde et år for at få dagpenge igen?

- Det er en reaktion på det arbejdsmarked, vi vil se i fremtiden. Mange mennesker arbejder nu i perioder. De har måske ikke et fuldtidsjob. Derfor har man brug for nogle mere fleksible mekanismer, siger Troels Lund Poulsen.

Fra 1. juli kan ledige tjekke deres timebank på jobnet.dk.

Indtil 1. juli kan de få oplyst i a-kassen, hvor mange timer de har. Indtil 1. juli skal ledige arbejde mindst 9,3 timer for at få forlænget dagpenge. Derefter er en time nok.

Før skulle de ledige arbejde i et år, inden de havde genoptjent retten til dagpenge. Nu optjener ledige dagpengeret i forholdet 1:2. Når de arbejder én dag, får de ret til to dage på dagpenge.

Ledige kan højst forlænge deres dagpengeperiode på to år med et ekstra år. Derefter skal de have mindst 1924 timers arbejde inden for tre år for at genoptjene deres dagpengeret.

Troels Lund Poulsen glæder sig over, at flere kommer i job, så færre er ledige.