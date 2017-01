Retten i Aarhus har mandag afsagt dom i en sjælden straffesag om bestikkelse. Modtager og giver slipper dog for at komme i fængsel. (arkivfoto).

Leder får betinget fængsel for at tage imod bestikkelse

Den længste straf gives til en leder på en uddannelsesinstitution. Han modtog uberettiget værktøj og byggematerialer for 25.631 kroner.

Straffen er på henholdsvis tre og to måneder, lyder det i dommen fra Retten i Aarhus.

I en østjysk sag om bestikkelse er to mænd mandag blevet idømt betinget fængsel.

Dette beløb har han samtidig fået konfiskeret.

Gaverne kom dels på en trailer og blev dels leveret til modtagerens sommerhus på Samsø.

Giveren var en leder i et stort byggefirma. Straffen i hans tilfælde er altså fastsat til to måneders betinget fængsel.

Under sagen har mændene nægtet sig skyldige.

Men byretten finder altså, at straffelovens bestemmelser om at modtage og at yde bestikkelse er overtrådt.

Der var ifølge anklagemyndigheden ét bestemt formål med at levere gulvisolering, betonbjælker, betonplader og andre materialer - nemlig at sikre, at byggefirmaet fik tildelt opgaver af uddannelsesinstitutionen.

Leverancerne skal være sket gennem flere år, har Østjyllands Politi hævdet,

Både i 2014 og i 2012 blev der leveret materialer til sommerhuset på Samsø.

Sager om bestikkelse er sjældne. Men i efteråret rejste Bagmandspolitiet en stribe sager mod ansatte blandt andet i politiet, forskellige ministerier og i DSB.

Her er påstanden, at it-selskabet Atea var alt for gavmild overfor de offentligt ansatte med hensyn til computere, telefoner og andet.

I dette sagskompleks er der afsagt en række domme. Nogle har fået ubetinget fængsel. Andre er blevet dømt til at udføre samfundstjeneste. Og enkelte er blevet frifundet.