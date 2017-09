Leasing skal strammes for at betale bilafgift

Det bliver sværere at slippe for bilafgift ved at lease bil. Regeringen og Dansk Folkeparti vil stramme leasingreglerne for at betale regningen for nye bilafgifter.

- Både Dansk Folkeparti og andre har peget på, at der er et problem med de leasingregler, vi har i dag. Vi kigger på, hvilke udnyttelsesmuligheder der bruges, siger Kristian Jensen.

- Og hvilke ting der skal ændres, så man ikke udnytter leasing som en billig måde til at komme udenom registreringsafgiften.

DF mener, at statskassen kan score godt én milliard kroner på at lukke "leasinghullet".

Det afviser finansministeren.

- Det såkaldte "leasinghul" har et vist omfang. Vi skal have regnet på, hvad nettovirkningen er efter adfærd og tilbageløb. Så er der ikke en milliard at gøre godt med, fastslår Kristian Jensen.

Regeringens model koster 900 millioner kroner om året, som falder til 800 millioner kroner, påpeger Kristian Jensen.

DF vil sænke bilafgifter for at sikre miljø og sikkerhed. Regeringen vil have registreringsafgiften ned på 100 procent, så dyre og billige biler koster mindre.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, påpeger, at Folketingets flertal - DF, Socialdemokratiet og De Radikale - kræver sikrere biler.

- Vi håber, at regeringen lytter til flertallet, siger Peter Skaarup.

Han glæder sig over, at regeringen og DF er enige om at gøre noget ved "leasingfiduser".

- Man kan køre rundt uden at betale nogen som helst registreringsafgift. Det er grundlæggende forkert. Så kan vi finde nogle penge, så vi kan få nogle billigere, bedre og sikrere biler, mener Peter Skaarup.