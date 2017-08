Lavtlønnede får særligt jobfradrag i job

Nu vil trekløverregeringen lokke lavtlønnede til at søge job med et særligt fradrag i stedet for at leve af passive ydelser som dagpenge eller kontanthjælp.

"Det skal kunne betale sig at arbejde".

Regeringen vil indføre et jobfradrag for 30 procent af arbejdsindkomsten, som ligger over 174.000 kroner. Jobfradraget kan maksimalt udgøre 17.500 kroner.

Fradraget aftrappes med 10 procent af arbejdsindkomsten, der ligger over 394.400 kroner. Så fradraget er fuldt aftrappet ved en indkomst på 569.400 kroner. Det svarer til cirka 500.000 kroner før pensionsindbetalinger.

Jobfradraget indfases gradvist indtil 2023.

Forslaget skal ses sammen med, at beskæftigelsesfradraget forhøjes. Det er ifølge regeringen afgørende for, om lavtlønnede tager et arbejde, hvad de skal betale af den sidste tjente krone i marginalskat.

Det afgøres for marginalskatten, at jobfradraget indføres, samtidig med at beskæftigelsesfradraget hæves.