Lave asyltal sender knap to milliarder til ulandsbistand

Regeringen har på grund af de lave asyltal besluttet at tilbageføre 1,8 milliarder kroner fra flygtningemodtagelse til udviklingsbistand.

Det sker som en konsekvens af nedjusteringen fra 10.000 til 5000 forventede asylansøgere i 2017.

Det oplyser Ulla Tørnæs (V), der er minister for udviklingssamarbejde.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer selv ind på de 1,8 milliarder kroner til ulandsbistanden i sin tale ved Folketingets afslutningsdebat onsdag.

- Regeringens politik virker, siger Tørnæs.

- Stramningerne på udlændingepolitikken betyder, at der er udsigt til, at vi kan overføre 1,8 milliarder kroner fra flygtningemodtagelse her i Danmark til flygtningenes nærområder.

- Så kan vi gøre det, vi aller helst vil med de midler: Nemlig at hjælpe flygtningene i nærområderne.

- Der kan vi hjælpe endnu flere, og vi kan tage fat om de grundlæggende årsager til migration og bidrage til, at man ikke tager på flugt mod Europa, siger ministeren.

Regeringen vil målrette pengene på fire indsatsområder: Syriens nærområder, tørken på Afrikas Horn, bekæmpelse af grundlæggende årsager til migration og udsatte kvinder.

Hvordan pengene fordeles, er endnu ikke fastlagt. Det skal først drøftes med de organisationer, som skal stå for at få pengene til at arbejde, oplyser ministeren.

Partier fra rød blok, deriblandt Socialdemokratiet og Alternativet, har kritiseret regeringen for at sidde for længe på de knap to milliarder kroner.

Tørnæs afviser den kritik.

- Tallet 1,8 milliarder kroner er først for nylig kommet frem. Så jeg er ikke enig i, at det kunne ske tidligere, siger hun.

Tidligere på måneden regnede Finansministeriet på de forventede asyludgifter for resten af 2017, efter at regeringen havde halveret prognosen for nye asylansøgere.

Det har givet det ekstra råderum på 1,8 milliarder kroner. Men pengene er altså alligevel ikke nødvendige for at dække asyludgifterne.