Lastbiler på glatis blokerede motorvej i Sønderjylland

To lastbiler gled på vejbanen lidt nord for Rødekro. Motorvejen er delvist genåbnet igen, melder politiet.

To lastbiler skred i de tidligere morgentimer lørdag ud på motorvejen i Sønderjylland. Det betød, at der blev spærret for trafik i sydgående retning. Kort før klokken 8 var det dog igen muligt for bilister at passere stedet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.