Lars Ulrich før Metallica-brag: Vi er meget stolte

Og det er en ære at være de første, der får lov at afprøve spillestedet, mener trommeslageren.

Når Lars Ulrich fredag aften sætter sig bag trommerne og slår beatet an for resten af medlemmerne af det verdensberømte band Metallica, er det første gang publikum får lov at opleve en koncert i den nyopførte Royal Arena i Ørestaden ved København.

- Det er rigtig fedt. Jeg kom i går (onsdag, red.), og lavede en lydprøve i den nye arena, og skal også derud senere i dag (torsdag, red.), fortæller Lars Ulrich til Ritzau.

Hele fire koncerter når metalbandet at spille i arenaen, og mere end 60.000 billetter er solgt. Hypen omkring koncerterne har været øredøvende for de mange fans.

Men de er ikke de eneste, der glæder sig.

- Vi glæder os også, siger den danske trommeslager, der i mere end 35 år har været en del af det populære band.

- Vi er meget stolte over at blive inviteret til at være de første "through the door", så det bliver rigtig fedt. Der er en rigtig god "vibe" derude, jeg var der i december og så, hvordan det var ved at blive bygget op, fortæller Lars Ulrich.

- Vi har altid haft et meget specielt forhold til København og Danmark gennem årene, så vi glæder os, slår han fast.

Selvom han fra sin base i Los Angeles er vant til varmere himmelstrøg, så nyder han at opleve Københavns bidende vinterkulde.

- Det er lang tid siden, jeg har været i Danmark i februar, og det er en anden stemning. Normalt når jeg kommer til Danmark og til København, er det jo om sommeren, siger han.

Derfor mener han også, at han må medvirke til lidt ekstra hygge, når de danske fans indtager Royal Arena.

- Jeg skal tage mig af hele Danmarks befolkning, der kommer og ser os. Jeg skal stå og sige goddag og velkommen og smile lidt og lave hygge.

- Det store i USA i øjeblikket er, at de endelig efter årtier har fundet ud af, hvad hygge betyder. Og nu er vi jo i midten at dansk hygge, især her i februar, det er vinterhygge og jeg skal stå med stearinlys og varm chokolade og sige goddag til hele Danmarks befolkning, det er cool, joker den garvede trommeslager.

I november sidste år udkom gruppen med albummet "Hardwired to Self-Destruct", og når de går på scenen ved de danske koncerter, vil der blive spillet flere numre fra den udgivelse.

- Vores nye plade er jo blevet modtaget meget bedre, end vi havde håbet på og regnet med. Vi har spillet seks af de nye numre de seneste par måneder, og vi elsker at spille dem.

- Det er meget sjældent igennem vores 30 år lange historie, at folk skriver til mig bagefter eller jeg læser om, at folk gerne vil have, at vi spiller flere af de nye numre. Det hører vi ikke så tit, ofte siger folk jo, at de vil have flere af de gamle sange.

- Men vi er gået i gang med at øve tre andre nye, så måske spiller vi også dem, afslører trommeslageren.

Om Royal Arenas lydsystem kan følge med, når bassen brummer og trommerne tordner, vil vise sig fredag aften. Lars Ulrich er dog ikke synderligt bekymret efter prøverne.

- Det er svært at sige, når vi står og laver lyd ud til 17.000 tomme sæder, men vores lydmand har været med i 35 år, så hvis der er nogen, der kan sørge for ordentlig lyd, så er det ham, siger trommeslageren.