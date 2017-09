Lars Løkke vil lave særregler mod parallelsamfund

Normalt laver staten ikke særregler for livet i enkelte skoler eller boligblokke, men det kan være på vej til at ændre sig.

- Vi har forsøgt alt muligt, men vi har bare ikke knækket koden. Derfor er vi på Christiansborg nødt til at engagere os på en anden og mere håndfast måde, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren har derfor bedt tre ministre komme med bud på nye "redskaber".

De skal kunne tages i brug over for eksempelvis konkrete skoler med store integrationsproblemer eller boligområder med mange indvandrere på kontanthjælp.

- Det er udfordringer, som vi mere specifikt skal kunne blande os i, siger statsministeren til Jyllands-Posten.

Det kan betyde, at en minister fremover vil få mulighed for at gribe direkte ind over for en skole eller i et socialt belastet boligområde. Områder, der normalt er kommunernes ansvar.

I kommunernes forening, KL, vil man ikke afvise, at statslig indgriben i visse tilfælde kan være nødvendig.

Men Aalborg-borgmester og formand for KL's Arbejdsmarkedsudvalg Thomas Kastrup-Larsen (S) advarer mod at skride ind uden om kommuner eller lokale institutioner.

- En ministersherif, der rider ind og tror, at han kan klare det hele, vil ikke blive en succes. Det kan skade det lokale engagement og forværre problemerne, siger han.

Dansk Folkeparti støtter derimod op om mere statslig styring. Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) mener nemlig ikke, at det kan løses på lavere niveau.

- Det havde været fint, hvis man løste problemerne med parallelsamfund lokalt, men det kan man ikke finde ud af. Man tør ikke tage opgøret mod den religiøse formørkelse, siger han til Jyllands-Posten.