Lars Løkke vil forenkle junglen af uddannelsestilbud

I Politiken betegner han det som et "kollektivt svigt", at omtrent en femtedel af landets unge hverken har afsluttet en ungdomsuddannelse eller et job, syv år efter de har forladt folkeskolen.

- Hvis ikke du lykkes i folkeskolen, er det tilbud, vi har, for komplekst og uoverskueligt, siger Løkke til Politiken.

Mandag præsenterer et ekspertudvalg nedsat af regeringen en stribe forslag til forenkling af det nuværende system af erhvervsskoler, produktionsskoler og andre tiltag, der er skabt for at tage hånd om gruppen af unge med indlæringsvanskeligheder.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke hænge en enkelt skoleform ud som hovedansvarlig for det kollektive svigt.

Der er ifølge statsministeren tale om et system af gode viljer, som tilsammen har spillet fallit. Ifølge statsministeren vil regeringen i overskuelig fremtid spille ud med et samlet forslag, som skal "splintre" samme betonloft.

- Regeringen vil komme med et reformudspil til nyorientering af hele det forløb efter skolen for dem, der ikke bare klarer sig selv. Og det vil vi forhandle her i foråret, siger han.

I Kommunernes Landsforening peger formand Martin Damm (V) på, at reglerne i dag er for stive. Han kan se flere fordele ved at samle ansvaret hos kommunerne. Det spørgsmål har regeringen endnu ikke har taget stilling til.

- Det er vigtigt, at vi får samlet det her, så man kan lave tværgående indsatser, siger Martin Damm.

- Vi ser tit, at unge udsatte starter i et forløb under et tilbud, men dropper ud, og så kan de ikke bare lige komme over i et andet. Hvis det er samme butik, er det nemmere at sadle om. Så skal man kun koordinere med sig selv.