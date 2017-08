Lars Løkke: Uforståeligt at tale om EU-exit

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt kaldte i juli måned EU for en "taberklub". I et interview med Børsen talte han for første gang for, at Danmark ligesom Storbritannien bør forlade EU i løbet af en årrække.

Men det er en helt forkert kurs, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Brexit vil få overvældende konsekvenser for Storbritannien. Alligevel er der stemmer i debatten herhjemme, der foreslår, at Danmark skal gå samme vej.

- Det er for mig et uforståeligt synspunkt. Man glemmer helt og holdent alle de ting, vi har opnået i fællesskab, og de svar EU også kan give på morgendagens udfordringer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han har fredag offentliggjort en kronik i EU Observer sammen to andre liberale statsministre - Hollands premierminister Mark Rutte og Finlands statsminister Juha Sipilä.

Her taler de tre liberale ledere imod protektionisme og for frihandel og europæisk samarbejde. Men de erkender samtidig behovet for at reformere EU og fokusere på at skabe job og sikkerhed frem for mere bureaukrati og traktatændringer.

I en skriftlig udtalelse til Ritzau i forbindelse med kronikken, siger Lars Løkke Rasmussen:

- Vi skal sætte gang i en europæisk reformproces, som skal bringe EU tættere på borgerne, så reglerne også opleves som mere forståelige og fair end i dag. Det er reformer, som bliver EU's største opgave i de kommende år.

- Jeg og mine to statsministerkolleger fra Holland og Finland er enige om, at vi i EU skal sikre, at den fri bevægelighed ikke misbruges til at få urimelig adgang til velfærdsydelser, eller at der ikke sker social dumping.

- Ligesom vi må have lavet reglerne om, så den retmæssige adgang til velfærdsydelser for arbejdstagere fra andre EU-lande er fair. Sådan oplever jeg dem ikke i dag - og det vil jeg kæmpe for at ændre, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han mener, at for mange i dag tager fordelene ved EU for givet. Blandt andet adgangen til det indre marked med 500 millioner forbrugere i 28 lande. Det skaber arbejdspladser og gør varer billigere for forbrugerne, mener Løkke.

Når det gælder migration og truslen fra terrororganisationer, så ser den danske statsminister også fordele i fælles europæisk samarbejde.

- Vi skal håndtere massemigration mod vores kontinent. Bekæmpe de kyniske menneskesmuglere og deres forretningsmodel. Og vi skal nedkæmpe ISIL (et andet navn for Islamisk Stat, red.) og andre terrororganisationer, der slår uskyldige ihjel og skaber frygt i vore lande.

- De ting kan vi bedre opnå sammen end hver for sig, det siger sig selv, siger Lars Løkke Rasmussen.