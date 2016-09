73-årige Lars Hedegaard erkender at have brudt navneforbuddet på den mand, der er sigtet for at ville dræbe ham.

Lars Hedegaard: Jeg er for fræk til systemet

- Et eller andet sted i systemet er der en beslutning om, at jeg har været for fræk og for næsvis. Og nu skal jeg på en eller anden måde stoppes. Det gør man ved at trække mig gennem den ene retssag efter den anden, siger Lars Hedegaard.

Islamkritikeren Lars Hedegaard skal have mundkurv på. Og derfor vil anklagemyndigheden ikke ophæve det navneforbud, som Lars Hedegaard er tiltalt for at have brudt.

Lars Hedegaard blev i marts i år straffet med en bøde på 10.000 kroner for at offentliggøre navnet på den mand, der er sigtet for at have forsøgt at skyde og dræbe debattøren.

Dommen faldt ved Retten på Frederiksberg og blev anket af Lars Hedegaard selv. Onsdag er sagen blevet behandlet i Østre Landsret.

Afgørelsen ventes midt i september.

- Mine forhåbninger er ikke i top, siger Lars Hedegaard efter retsmødet.

- Jeg vil sige, at det er en politisk afgørelse, hvis landsretten stadfæster byrettens dom.

Lars Hedegaard har offentliggjort den formodede attentatmands navn i to artikler på en svensk netavis, i sin bog "Attentatet" og på Facebook.

Formålet med at gøre mandens navn kendt for offentligheden har ifølge Lars Hedegaard været at øge sandsynligheden for, at den sigtede blev pågrebet.

- Hvis nogen havde prøvet at skyde dig og var flygtet, ikke ville afgive forklaring og ikke ville melde sig til politiet og kunne være hvor som helst. Og du vidste, at motivet ikke var personligt, men politisk.

- Så ville du selvfølgelig også gøre, hvad du kunne, for at personens navn og billede blev så kendt som muligt, således at det blev nemmere for folk at udpege ham, siger han.

Det var i februar 2013, at en mand forklædt som postbud affyrede skud mod Lars Hedegaard ved sidstnævntes hjem på Frederiksberg.

Siden har debattøren været under beskyttelse af livvagter.

I en periode sad den mistænkte fængslet i Tyrkiet, men her slap myndighederne ham fri. Dermed blev Danmarks anmodning om en udlevering ikke efterkommet.

Navneforbuddet, der er nedlagt, har blandt andet til formål at beskytte mandens familie.

- Der har været masser af muligheder for, at anklagemyndigheden kunne besinde sig og sige, at det er ganske urimeligt at opretholde navneforbuddet, siger Lars Hedegaard.