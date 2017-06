Langt flere piger har fået hpv-stik end først oplyst

Statens Serum Institut meldte i april ud, at kun 17 procent af de danske piger, som er født i 2003, er færdigvaccinerede med hpv-vaccine. Men det tal viser sig nu at være forkert.

I stedet er 29 procent af pigerne født i 2003 færdigvaccinerede.

Det er en regnefejl, som er årsag til, at nogle af de piger, der var færdige med vaccineprogrammet, ikke er registreret som færdige.

Fra 2014 har piger nemlig kunnet nøjes med to doser af hpv-vaccinen i stedet for tre. Det har betydet fejl i beregningsmetoden, så nogle af de piger, som har fået to doser, ikke blev registreret som færdigvaccinerede.

Selv om der i første omgang blev meldt et forkert tal ud, ændrer det dog ikke ved, at Danmark halter langt efter Sverige og Norge.

I Sverige er 73 procent af alle piger født i 2003 færdigvaccinerede med hpv-vaccinen. I Norge er det 84 procent.

Det er beklageligt, at der blev lagt et forkert tal frem i første omgang, siger Palle Valentiner-Branth, afdelingslæge på Afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serum Institut, til TV2.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at der er sket en fejl. Fejlen betyder, at vi har underestimeret, hvor mange piger der er færdige - og det tal er fortsat alt for lavt, siger han til TV2.

Statens Serum Institut skriver desuden, at der de seneste tre måneder er givet cirka 4200 vacciner om måneden sammenlignet med cirka 2200 vacciner månedligt i samme periode sidste år.

Det vil altså sige, at der er flere piger, som får den første vaccine.

Virusset hpv kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Vaccine kan dog beskytte mod nogle typer af hpv, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen, at unge bliver vaccineret.

Gennem de seneste år har der været stort fokus på, at nogle piger og kvinder oplever symptomer, som ikke umiddelbart kan forklares. Nogle mistænker hpv-vaccination som årsag til symptomerne.

Det kan ifølge Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse være en af årsagerne til, at tilslutningen til vaccinen er styrtdykket.

Det har også betydet, at der er forældre, som tvivler på vaccinens sikkerhed.