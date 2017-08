Langt de fleste alvorlige cykelulykker sker i vejkryds

Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Ulykkerne sker oftest i vejkryds, fortæller Michelle Laviolette, som er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik. Faktisk sker to ud af tre ulykker i et vejkryds.

- Vi kører gennem rigtig mange kryds hver dag uden at tænke over det, og heldigvis går det også godt de fleste gange, siger hun.

- Men når det ikke går godt, så er det typisk, fordi vi ikke ser de andre trafikanter eller mistolker deres intentioner.

I alt blev 81 cyklister dræbt, og 1744 kom alvorligt til skade i en krydsulykke fra 2012 til 2016.

Når ulykkerne sker, er der oftest tale om mødet mellem bilister og cyklister. Det er altså mere sjældent, at det er lastbiler eller varevogne, der er involveret.

De alvorligste ulykker sker typisk, når en bil skal svinge til højre eller venstre og overser en cyklister, der skal lige ud.

- Det, der typisk sker, er, at man ikke får orienteret sig ordentligt i krydset. Det gælder både cyklisten og bilisten, siger Michelle Laviolette.

- Det handler i virkeligheden om at bruge bare et øjeblik mere til at orientere sig om de andre trafikanter, når man kører gennem et kryds, siger hun.

Ulykkerne sker oftest i myldretiden. De rammer både mænd og kvinder i alle aldre.

Rådet for Sikker Trafik har netop lanceret en kampagne, som skal få cyklister til at orientere sig bedre i trafikken.