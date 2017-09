Langelands vellønnede får mest ud af regeringens fradragsfinte

Det har et folketingssvar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) onsdag slået fast.

Hvis regeringen får fjernet loftet over beskæftigelsesfradraget, vil det især være borgerne i Gentofte Kommune, der får glæde af det.

Men det er kun halvdelen af fortællingen, betoner vicedirektør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

Den enkelte borger vil nemlig få mere ud af et fjernet loft over beskæftigelsesfradraget, hvis vedkommende bor i en udkantskommune, hvor kommuneskatten typisk er højere.

Det skyldes, at beskæftigelsesfradraget - som reducerer skatten på den sidst tjente krone - afhænger af kommuneskatten. Jo højere kommuneskat, jo højere skatteværdi af fradraget.

- Den enkelte dansker får en større gevinst ud af en fjernelse af loftet, hvis man bor i en kommune med høj kommuneskat - og det er typisk i udkantskommuner, siger Kent Damsgaard.

- Hvis du tjener 400.000 kroner om året, får du en større gevinst ud af det her forslag, hvis du bor på Langeland, end hvis du bor i Rudersdal.

Dansk Industri har haft lommeregneren fremme: Hvis man tjener 400.000 kroner om året, vil man i Rudersdal få en skattelettelse på 1170 kroner, mens det vil være 1445 kroner på Langeland.

Forskellen stiger med lønnen. Så hvis den samme person tjener 600.000 kroner, vil vedkommende få 5962 kroner i hånden i Rudersdal mod 7367 kroner på Langeland.

Rudersdal har med 22,5 procent den laveste kommuneskat blandt landets 98 kommuner. Langeland har den højeste kommuneskat på 27,8 procent.

At sløjfe loftet vil i Kent Damsgaards optik fremme "den geografiske balance" mellem hovedstad og provins og gøre det lettere for virksomheder ude i landet at tiltrække og fastholde højtlønnede medarbejdere.

- Det er selvfølgelig ikke en revolution, men det trækker i den rigtige retning, siger vicedirektøren.

Spørgsmål: Men en forskel på nogle hundrede kroner gør vel ingen nævneværdig forskel?

- Vi ved, at det betyder noget, hvad du får med hjem i lønningsposen af at tage en ekstra vagt. Hvis du som medarbejder skal komme ind en lørdag, så ser du på, hvad du får ud af det.

- Det her forslag vil ikke gøre det alene. Men når det bliver udlagt som om, at det skævvrider Danmark, så må vi lige have nuancerne med.