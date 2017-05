Lange uddannelser er stadig for de riges børn

Trods noget nær 50 års politisk ønske om at give alle lige adgang til uddannelse, er der fortsat stor social slagside, når man opgør, hvem der i praksis har gavn af uddannelsessystemet.

Mens den økonomiske ulighed ikke er stor, så kan forskerne se en stor og vedvarende ulighed, når det kommer til uddannelse.

40 procent af de unge fra overklassen og den højere middelklasse er i gang med en lang videregående uddannelse. Mens det kun gælder syv procent af de unge fra underklassen.

Niels Ploug, der er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og uddannet økonom, står i spidsen for undersøgelsen.

- Konsekvensen af ikke at have en uddannelse er, at ens arbejdsmarkedsforløb bliver mere ustabilt, forklarer han.

- Jeg siger ikke, at man ikke kan klare sig på det danske arbejdsmarked uden at have en uddannelse. Men statistisk set får man altså flere ledighedsperioder undervejs. Og dermed mindre stabil beskæftigelse.

De uuddannede får typisk også fysisk hårdere og mere nedslidende job. Dermed er de i større risiko for at ende på førtidspension.

Når det stadig i 2017 er sådan, at der er markant bedre chance for at få en kompetencegivende uddannelse, hvis ens forældre er veluddannede, så skyldes det ikke manglende politisk opmærksomhed, understreger Ploug.

Det handler snarere om, at politikerne ikke har fundet ud af, hvad der skal til for at skabe lighed i uddannelse.

Det billede kan Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, godt genkende.

- Man har forsøgt at ændre på det med forskellige værktøjer. Men uden ret meget succes, erkender hun.

Anni Matthiesen fremhæver et forslag fra regeringen om at øremærke flere penge til daginstitutioner, der har mange børn fra svage familier.

- Det er ikke noget, der bliver løst hen over natten. Men på tværs af partierne er der enighed om, at tidlig indsats er noget, vi skal kigge mere på, siger hun.