En mand er blevet løsladt af landsretten. Han blev tidligere varetægtsfængslet mistænkt for at have lokket børn med slik. Arkivfoto.

Landsretten løslader mistænkt børnelokker

En mand, der er mistænkt for at have forsøgt at lokke børn med Pokémon-kort og slik, er blevet løsladt.

Retten i Roskilde oplyser, at landsretten har løsladt manden. Det bekræfter også Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Landsretten har bestemt, at han skulle løslades. Her har man ikke ment, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden. Det må vi forholde os til. Det er spillets regler, siger han.

Han understreger, at manden fortsat er sigtet.

- Vi arbejder, som vi hidtil har gjort. Det ændrer ikke noget, siger Carsten Andersen.

Politiet har den seneste tid modtaget en række anmeldelser om en mulig børnelokker. Tirsdag formiddag blev den pågældende mand anholdt som mistænkt i sagen.

Grundlovsforhøret tirsdag blev holdt for lukkede døre, og derfor holdes mandens forklaring hemmelig. Manden kærede fængslingen til landsretten, som altså er nået frem til en anden afgørelse end byretten.

Foruden forsøg på blufærdighedskrænkelse er manden, der er "midaldrende", blevet sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Manden ejer en hvid varevogn, som går igen i de mange anmeldelser fra Sjælland. Børnene er blandt andet blevet tilbudt slik og Pokémon-kort. Nogle er også blevet tilbudt et lift.

De anmeldte episoder i sagen om den mulige børnelokker er foregået i Lille Skensved, Viby Sjælland, Jyllinge, Hvalsø og Kirke Hyllinge.

Senest var mandag aften, hvor en tiårig dreng var på vej hjem ad Parkvej i Viby Sjælland, og en hvid kassebil kørte op på siden af ham.

Føreren af bilen forsøgte at hive drengen ind i bilen, men han slog og skreg og løb hjem til sin familie, skrev politiet tirsdag i sin døgnrapport.

Manden blev beskrevet som mørkhudet, 175 centimeter høj med brunt hår og iført en sort jakke. Han var desuden iført en hvid hockeymaske.