Landsretten frifinder Penkowa for groft dokumentfalsk

Efter et årelangt retsdrama om Milena Penkowas forskning er hun torsdag frifundet for groft dokumentfalsk ved Østre Landsret.

Østre Landsret frifinder således Milena Penkowa for groft dokumentfalsk. Tidligere har byretten ellers idømt hende ni måneders betinget fængsel for netop dette.

Efter et årelangt retsdrama om redeligheden i hjerneforsker Milena Penkowas forskning, har hun - i en vis grad - torsdag fået juridisk oprejsning.

Landsdommerne er dog enige om, at Milena Penkowa har begået dokumentfalsk. Men tre ud af seks dommere mener ikke, at der er tale om et groft tilfælde.

Derfor er sagen ifølge Østre Landsret forældet.

Sidste år i september fandt Københavns Byret det bevist, at Milena Penkowa tilbage i 2003 forfalskede fire dokumenter.

Det gjorde hun angiveligt for at undgå en sag om videnskabelig uredelighed.

Mens Milena Penkowa krævede frifindelse for anklagerne imod hende, mente Statsadvokaten i København, at straffen skulle skærpes i forbindelse med ankesagen.

Senioranklager Dorthe Vejsig fra Statsadvokaten havde ikke forudset en frifindelse.

- Jeg er overrasket over udfaldet. Men jeg kan konstatere, at det er en tre-tre-afgørelse. Så dommerne har jo langt fra været enige, siger Dorthe Vejsig efter dommen.

- Vi vil nu drøfte, om vi skal gå videre til Procesbevillingsnævnet med sagen, siger hun.

Formålet vil i så fald være at få Procesbevillingsnævnet til at vurdere, om anklagemyndigheden kan fortsætte til Højesteret med sagen mod Milena Penkowa.

I 2003 blev der rejst tvivl om, hvorvidt antallet af forsøgsrotter nævnt i videnskabelige artikler fra Milena Penkowas hånd stemte overens med virkeligheden.

De angiveligt falske dokumenter skulle overbevise ledelsen på Københavns Universitet om, at rotteforsøgene var gode nok, og at de var blevet foretaget hos et firma i Spanien.

Retsformand John Mosegaard slog torsdag fast, at Milena Penkowas forskning i den forbindelse ikke var fin i kanten.

- Måden, det er udført på, er med stor kynisme, sagde han i Østre Landsret.

Mens sager om groft dokumentfalsk forældes efter ti år, er forældelsesfristen i sager om almindeligt dokumentfalsk fem år.

Og sagen mod Milena Penkowa har altså overskredet forældelsesfristen ifølge landsretten.