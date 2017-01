Landsret stadfæster fængsling af sydkoreansk dressurrytter

En 20-årig kvinde, som Sydkorea vil have udleveret, skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det oplyser hendes danske advokat, Jan Schneider. Står det til ham, ender sagen dog ikke her.

- Det er min opfattelse, at man skal søge om tilladelse til at indbringe kendelsen for Højesteret, siger han.

Kvinden er dressurrytter på højt plan og har tæt kontakt til et hestesportscenter i Vodskov. Her er kvindens hest opstaldet for tiden.

Chung Yoo-ra blev anholdt søndag aften af Nordjyllands Politi. Hun er internationalt efterlyst for i ledtog med sin mor at være del af en omfattende sag om korruption og svindel i Sydkorea.

Sagen trækker tråde til den suspenderede præsident Park Geun-hye, som afventer en rigsretssag. Præsidenten er veninde med moren til den 20-årige.

Anholdelsen og fængslingen af Chung Yoo-ra har vakt stor opmærksomhed i Sydkorea, og journalister fra mange medier er i stort tal strømmet til Nordjylland.

Det er nu Rigsadvokaten, der skal træffe beslutning om, hvorvidt kvinden skal udleveres til Sydkorea.

- Vi er allerede nu i dialog med det sydkoreanske justitsministerium, og vi har bedt dem sende en formel udleveringsbegæring, som vi herefter vil tage stilling til, har statsadvokat Mohammad Ahsan, Rigsadvokaten, udtalt i en skriftlig kommentar.

Chung Yoo-ra er i Sydkorea blandt andet mistænkt for at have begået omfattende økonomisk kriminalitet.

Hvis Rigsadvokaten ender med at træffe beslutning om, at kvinden skal udleveres, kan afgørelsen indbringes for domstolene.

Chung Yoo-ra nægtede sig under grundlovsforhøret sig skyldig i mistanken om svindel fra de koreanske myndigheder.

Hun har dog erkendt at have skrevet under på nogle papirer, som hendes mor, Choi Soon-sil, præsenterede hende for.

Den 20-årige kvinde kom til Danmark i september sammen med sit 19 måneder gamle barn og en barnepige. De har siden opholdt sig på en adresse i Aalborg-forstaden Gug.

Chung Yoo-ra argumenterede i Retten i Aalborg for, at hun ikke skulle frihedsberøves af hensyn til samværet med sin søn.

I stedet var hun klar til at deponere sit pas og svare på spørgsmål fra sydkoreansk politi.