Landsret slår fast: 16-årig får fængsel i Ry-sag

Den 16-årige er en af fire drenge, der i byretten blev dømt for et brandoverfald på en 16-årig dreng i Ry i februar i år.

En 16-årig dreng får en dom på et års fængsel, hvoraf fire af månederne er ubetinget for et brandangreb i Ry.

Ved overfaldet blev brandofferet forbrændt på 20 procent af kroppen, da han blev ramt af en flaske med brændende benzin.

Drengen, der i dag har fået stadfæstet sin dom, havde anket byrettens dom med henblik på at blive frifundet eller slippe med en lavere straf, men landsretten imødekom altså ikke hans ønske.

I landsretten forklarede den tiltalte dreng, at han ikke anede, hvad der var under opsejling, da han var til badmintontræning om eftermiddagen.

I mellemtiden købte to af hans venner benzin og fyldte det på to tomme vodkaflasker.

Da det kort før angrebet gik op for ham, at der var tale om molotovcocktails, fik han ifølge sin egen forklaring at vide, at det var for at skræmme, ikke ramme skolekammeraten.

Men den forklaring fik ikke landsretten til at omgøre byrettens dom. Anklager Jakob Nielsen er tilfreds med stadfæstelsen.

- Landsretten har konkret forholdt sig til hans rolle. Han har vidst, hvad der skulle ske. Da han ikke forlader stedet eller gør noget for at forhindre det, er han skyldig ligesom alle andre, siger Jakob Nielsen.

Anklageren har i landsretten talt for, at straffen til den 16-årige bør forhøjes. Han argumenterede for, at straffen skulle være på et år og tre måneders fængsel, hvoraf fem måneder skulle afsones.

- Landsrettens straf afspejler, at det er en alvorlig sag, så det kan jeg ikke være mere tilfreds med, siger Jakob Nielsen.

De tre andre drenge har valgt ikke at anke byrettens dom. To af dem blev idømt halvandet års fængsel, hvoraf seks måneder blev gjort ubetinget. Den sidste også fik et års fængsel, hvoraf fire måneder var ubetinget.