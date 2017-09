Landsret løslader to håndværkere i sag om overgreb

Vestre Landsret har fredag løsladt to håndværkere, som Sydøstjyllands Politi sigter for at have begået seksuelle overgreb på en kollega.

Byretten i Kolding havde torsdag en anden vurdering og besluttede, at begge mænd skulle være varetægtsfængslet i fire uger.

Vestre Landsret mener dog ifølge anklageren, at der er en begrundet mistanke mod mændene.

Begge har nægtet, at de fem gange har udsat en kollega for seksuelle overgreb på forskellige byggepladser. De beskyldes for at have krænket kollegaen ved brug af et kosteskaft og en tømrerblyant.

Offeret var lærling i samme firma som de to sigtede. Overgrebene skal være sket i perioden fra marts til september sidste år.

Politiets efterforskning fortsætter, og når den er afsluttet, skal anklagemyndigheden tage stilling til, om der er grundlag for at rejse en straffesag mod de to, der er henholdsvis 30 og 24 år.