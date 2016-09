Landsret holder fast i bødestraf til Hedegaard i navnesag

Lars Hedegaard straffes med en bøde på 10.000 kroner for at offentliggøre navnet på den mand, der sigtes for at have forsøgt at dræbe den omstridte debattør.

Dommen er afsagt onsdag formiddag af Østre Landsret. Der er tale om en stadfæstelse af den afgørelse, som Retten på Frederiksberg tidligere på året nåede frem til.