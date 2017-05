Landsret frifinder to unge mænd for voldtægt af 16-årig

I januar blev to unge mænd idømt fængsel og udvist for en voldtægt af en 16-årig pige i Skive.

Episoden fandt sted på et grønt område i Skive kaldet Anlægget den 25. september 2016.

De unge var tiltalt for voldtægt ved at have benyttet sig af den 16-åriges tilstand, der skulle have gjort pigen ude af stand til at sige fra.

Men beviserne for dette har ikke været gode nok ifølge landsretten, siger senioranklager Klaus Meinby Lund fra Statsadvokaturen i Viborg.

- I sagen fra Skrive handlede det om en kombination af spiritusforbrug og træthed, og der har landsretten vurderet, at beviserne for, at hun ikke var i stand til at modsætte sig, ikke var gode nok.

- Den afgørelse tager vi til efterretning, siger han til Skive Folkeblad.

I Retten i Viborg blev den 20-årige idømt 16 måneders ubetinget fængsel og udvisning af Danmark i 12 år, mens den 18-årige blev idømt 14 måneders ubetinget fængsel.

Men det blev altså underkendt i landsretten.

Ifølge den 20-åriges forsvarsadvokat var han meget lettet over frifindelsen.

- Han var meget, meget glad og meget lettet og ville bare gerne hjem til sin familie.

- Det har været en meget lang varetægtsfængsling, og han har været meget ked af dommen og udvisningen i byretten, siger Pia Nøddebo Jensen til Skive Folkeblad.