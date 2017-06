Landsret frifinder mænd i sag om falsk Rodin-skulptur

Skulpturen er afstøbt i et begrænset antal, der regnes for at være ægte Rodin-værker. Derudover findes der uautoriserede afstøbninger og selvfølgelig kopier. Denne skulptur er formentlig uautoriseret.

I 2013 blev skulpturen fremvist for auktionshuset Christie's i London med henblik på en ny vurdering og et muligt salg. Men året før var den blevet stemplet som en efterligning. Det fortalte erhvervsmanden Per Rix dog intet om ved fremvisningen.

Og det er sagens kerne. For anklagemyndigheden mener, at Rix på den måde i forening med de to tidligere Bruun Rasmussen-chefer Claus Poulsen og Thomas Høiland forsøgte at bedrage Christie's.

Det sælsomme ved sagen er, at skulpturen i 1996 blev solgt hos Christie's i New York for et beløb svarende til 1,5 millioner kroner. Den blev solgt som den ægte vare.

Og det var netop derfor, at de tre gik til Christie's igen. Deres mål var at opnå en erstatning, har de forklaret under sagen. Hvis altså ikke de kunne få omstødt vurderingen, som stemplede skulpturen som en efterligning.

Den plan var helt efter bogen, lød det i dommen fra Københavns Byret sidste sommer. Men det ville anklagemyndigheden ikke acceptere, og dommen blev anket.

Men Østre Landsret har altså ikke vurderet, at der er beviser for, at de tre har villet begå bedrageri.