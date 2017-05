Landsret frifinder fiskemelsdirektør i bedragerisag

Morten Broberg stod ellers til at skulle afsone en fængselsstraf på tre år. Det blev han nemlig idømt i juli i fjor, da Retten i Randers behandlede sagen.

Den tidligere direktør for fiskemelsfabrikken FF Skagen Morten Broberg er ved Vestre Landsret i Viborg blevet frifundet for anklager om bedrageri.

Men ifølge Vestre Landsret kan Morten Broberg ikke stilles til ansvar for, at FF Skagen fra 2010 solgte fiskefoder, som indeholdt fedtsyre-ethylester - populært kaldet biodiesel - i stedet for fiskeolie.

Skurken i sagen er derimod Randers-firmaet OS Trading. Det var firmaet, som opkøbte biodieselen og solgte den videre til FF Skagen. Prisen blev sat så højt, som havde det været fiskeolie.

De narrestreger koster nu OS Trading en bøde på 12 millioner kroner. Det er samme straf, som Retten i Randers fastsatte i sagen.

Sagen drejer sig om biodiesel. Et produkt, som er skabt til forbrænding, men som i denne sag endte i dyrefoder.

Det var OS Trading, som opkøbte biodieselen fra andre firmaer. Det fremgik tydeligt af fakturaen, at der var tale om biodiesel til forbrænding, fastslår Vestre Landsret i sin dom.

Men OS Trading solgte biodieselen videre til FF Skagen - dog hed det sig nu, at der var tale om fiskeolie. Fiskeolie må i modsætning til biodiesel godt anvendes i dyrefoder.

På den måde tjente OS Trading 12 millioner kroner, lyder det i landsretsdommen. De penge skal konfiskeres, har retten bestemt.

Morten Broberg slipper dog ikke helt for straf i sagen. For selv om han er uskyldig i anklagen om bedrageri, så har han et ansvar.

Retten mener nemlig, at han uagtsomt har overtrådt to EU-forordninger på området, og det udløser en straf på tre måneders betinget fængsel.