Landsret fængsler grenkaster i fire uger

Manden har erkendt, at han kastede grene ned på motorvej ved Aalborg. Byret ville kun fængsle i to uger.

Sammen med en 19-årig mand blev han onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg. De er begge sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.

De to mænd blev anholdt tirsdag eftermiddag, efter at Nordjyllands Politi havde fået flere anmeldelser fra bilister, der havde set to personer kaste grene ned på motorvejen.

En bilist måtte bremse kraftigt op og foretage undvigemanøvre for ikke at blive ramt af en gren.

I grundlovsforhøret forklarede de to mænd samstemmende, at det var den 20-årige, der kastede to grene ned fra broen, som fører Hadsundvej over motorvejen, inden den 19-årige greb ind og standsede ham

Den 19-årige blev løsladt, mens den 20-årige blev varetægtsfængslet i to uger.

Den afgørelse valgte han at kære til landsretten for at blive løsladt, mens anklagemyndigheden omvendt krævede ham fængslet i fire uger. Torsdag har landsretten så valgt at følge anklagemyndighedens krav.

I august blev en 33-årig tysk kvinde dræbt og hendes 36-årige mand alvorligt kvæstet, da deres bil blev ramt af en betonklods på motorvejen på Fyn.

Fyns Politi betragter den sag som en drabssag, men har endnu ikke anholdt nogen for at kaste betonklodsen.