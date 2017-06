Landsret: Tiltalt vil stikke af fra sag om folkedrab

Der er risiko for, at han vil forsøge at påvirke vidner i sagen, mener dommerne. Desuden kan han tænkes at ville stikke af fra den kommende straffesag i Rwanda, lyder det.

I et retsmøde onsdag protesterede hans forsvarer, advokat Bjørn Elmquist, imod varetægtsfængsling.

- Der er flere mystiske omstændigheder, sagde advokaten og luftede en teori om, at sagen kan være rejst som en hævnakt, fordi manden tidligere har vidnet til fordel for andre personer, der har været tiltalt for deltagelse i folkedrabet.

I 1994 blev cirka 800.000 mennesker slået ihjel i løbet af blot 100 dage. Ofrene var hovedsagelig tutsier og moderate hutuer.

Den 49-årige nægter sig skyldig. Nu skal Rigsadvokaten afgøre, om manden skal udleveres. Afgørelsen kan indbringes for domstolene.

For 23 år siden var han lærer på en skole i den vestlige del af landet, men han begik flere drab, hævder anklagemyndigheden i Rwanda.

Ved en vejspærring skal han have deltaget i drabene på tre unge, hvis lig blev begravet under et avocadotræ. Med en kølle slog han en gammel kone og et spædbarn ihjel ved en anden episode ifølge anklagemyndigheden.

Og han var også med i drabene på i alt cirka 2000 mennesker, der havde søgt tilflugt i en kirke i Busasamana-sognet og i et universitet i Mudende, påstås det.

"Han gik rundt med en hund for at opspore tutsier," lyder det i et af de vidneudsagn, der er indhentet.

Men som nævnt afviser han beskyldningerne og benægter også at have været en lokal leder af det angiveligt yderliggående højreorienterede parti CDR.

Manden er stærkt religiøs, og hans efternavn betyder "Bedst sammen med Jesus", oplyste forsvareren i retsmødet.

I onsdagens retsmøde kom det frem, at det er danske politifolk, der oprindeligt indledte efterforskningen mod den 49-årige, som har job som lagerassistent i en stor it-virksomhed.

I 2012 og i 2013 rejste betjente fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til Rwanda og gennemførte en række afhøringer. Senere tog det lokale politi fat i sagen, som altså har ført til tiltale og krav om udlevering.

- Det er et yderst besynderligt forløb, sagde Bjørn Elmquist, der efterlyste dokumenter.

I Danmark har den 49-årige været nært forbundet med en tidligere skoleinspektør fra hjemlandet. Denne mand blev udleveret i en lignende sag i 2014.