Landmændene står stadig i kø for at blive økologiske

- Heraf omlægges cirka 28.000 hektar fra konventionelt til økologisk jordbrug.

- Ansøgerne til Økologisk Arealtilskud er både nye økologer samt etablerede økologer, som udvider deres bedrift. 240 ud af de 928 ansøgere er landmænd, der per 21. april 2017 endnu ikke havde søgt om økologisk autorisation, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Mens årets ansøgninger er en smule lavere end det tilsvarende tal fra 2016, tyder det dog på fortsat fremgang for økologien.

Siden år 2000 er antallet af hektar økologisk landbrug steget fra 92.468 til 154.283 ifølge Danmarks Statistik. Ved udgangen af 2016 var der 3115 økologiske bedrifter i Danmark.

- Det er en fornøjelse at se den fortsatte interesse for omlægning. De 31.500 hektar lever fuldt ud op til det, vi havde håbet, ud fra den store interesse der har været for omlægningstjek i hele landet.

- Det er godt, at arealet fortsat stiger. Vi har brug for de nye hektar til at skaffe foder til de mange nye økologiske husdyr. Væksten her ser også ud til at fortsætte, siger Kirsten Holst, økologichef hos Landbrug & Fødevares videnscenter Seges, i en skriftlig kommentar.

De økologiske landbrug har klaret sig bedre økonomisk de seneste år end de pressede konventionelle.

Eksempelvis inden for mælk har der været et stort overudbud af konventionel mælk, der sendte priserne markant ned.

Det ramte ikke i samme grad de økologiske mælkeproducenter, der ikke oplevede den samme konkurrence fra eksempelvis Østeuropa.