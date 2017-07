Landets første letbane gør sig klar til premiere

Det er flere års arbejde, der nu nærmer sig sin afslutning med premieren 23. september.

Letbanen har fået sit eget spor i det aarhusianske gadebillede, og det sker side om side med bilister, cyklister og fodgængere.

Og det er noget, der stiller krav til de aarhusianske trafikanter.

- Vi kører en kampagne om, at letbanen bliver en del af bybilledet. Folk skal være opmærksomme på, at der nu kommer et tog, der har en længere bremselængde, som kører temmelig lydløst, og som ikke har mulighed for at afvige på kort afstand.

- Der er nogle elementer i det at køre letbane, som medfører større risici for gående, cyklister og også bilister, siger Claus Pedersen.

Der er flere ting, der ifølge sikkerhedschefen kan gå galt.

Eksempelvis passerer letbanen vejkryds, og her skal bilisterne fremover være meget påpasselige med at køre over for gult.

- Bilisterne skal følge færdselslovens regler, ellers er der risiko for at kollidere, siger Claus Pedersen.

Og med en vægt på 50 ton er det sandsynligvis letbanetoget, der slipper billigst fra sammenstødet, påpeger han.

Den første uge med testkørsler er ifølge sikkerhedschefen gået godt, og alt tegner således til at gå efter planen.

- Den første uges tid er gået rigtig godt. Det involverede personale har følt sig trygge både ved køretøjerne og hele setuppet, siger han.

Også København og Odense har letbaner på tegnebrættet, og de kan nyde godt af erfaringerne fra Aarhus.

- Vi er Danmarks første letbane, og de erfaringer, vi høster med at køre i blandet trafik i forhold til grænseflader mellem Trafikstyrelsen, Arbejdstilsynet, kommunen og politiet, kan Odense og København drage fordel af senere, siger Claus Pedersen.