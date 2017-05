Landets første borgerforslag skal behandles i byråd

Her har man nemlig vedtaget en idé fra Alternativet, om at alle borgere kan få et punkt på dagsorden, hvis de indhenter nok underskrifter.

Det skriver DR København.

De 672 underskrifter i Albertslund svarer til ét mandat i byrådet.

Det er 20-årige Faik Bilgic' forslag om et lokale til unge musikere, der mangler et sted at være i Albertslund kommune, der bliver landets første borgerforslag, som kommer på dagsordenen i en kommune.

- Det har været fedt nok, for vi ved også, at vi kan få en del ud af det, hvis tingene går op i en højere enhed. Vi har fået øjnene op for, at vi godt kan gøre ting selv, siger Faik Bilgic til DR P4 København.

Kenni Flink fra Alternativet har hjulpet de unge med at samle de nødvendige 672 stemmer ind. Han mener, at der er et stort potentiale i borgerdrevne forslag.

- Det giver en mulighed for at kunne genskabe tilliden fra borgerne til kommunalbestyrelserne og få fjernet lidt af den politikerlede, som der nu engang er, siger Kenni Flink til DR P4 København.

Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) glæder sig til at præsentere de unges forslag for byrådet.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at borgerne har en mulighed for at stille direkte forslag i byrådene, og jeg tror, at vi på den måde kan styrke det lokale demokrati, siger Steen Christiansen til DR P4 København.

Det er også muligt for borgere at stille forslag til Rødovre kommune.

Indtil videre er der dog intet forslag, der har nået den nødvendige opbakning endnu.

I Folketinget kan man få fremsat et forslag direkte i folketingssalen, hvis man har indsamlet 50.000 underskrifter.