Landdistrikter: Der er ingen ulemper ved udflytning af uddannelser

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen ønsker at rykke professionsuddannelser ud i landkommuner for at skabe bedre sammenhæng i landet.

Han synes, at det er godt, hvis nogle af uddannelserne i de store byer som Aarhus og København rykker ud i yderkommunerne.

- Det er et virkelig godt forslag. Det er helt nødvendigt og vil gøre det nemmere for erhvervslivet at rekruttere medarbejdere. Det vil også give større mulighed for at skabe god bosætning, siger han.

Steffen Damsgaard kan ikke se, at der er ulemper ved forslaget.

Professionsskolerne samler ofte flere uddannelser på ét sted. VIA University College, der er en af otte professionshøjskoler rundt om i landet, har to afdelinger i Aarhus med samlet over 9000 studerende på 58 forskellige linjer.

På professionshøjskoler kan man blandt andet læse til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Ifølge Steffen Damsgaard bliver det ikke et stort problem at få de unge væk fra landets store byer.

- Jeg er overbevist om, at hvis kvaliteten er god, og man skaber et godt studiemiljø, så vil unge rejse til provinsbyerne for at tage sig en uddannelse, siger han.

Det er ikke første gang, at diskussionen om udflytning af uddannelser er oppe at vende.

Senest var debatten i gang i august, hvor både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti udtalte, at et mere decentralt uddannelsessystem var en god idé.

Det er dog første gang, at Socialdemokratiets formand tager emnet op.

Det gør hun, på trods af at det ikke er landspolitikerne, der bestemmer, hvor uddannelsesstederne placerer sig.

Mette Frederiksens (S) udtalelse kommer i forbindelse med partiets kongres i Aalborg, der finder sted lørdag og søndag.