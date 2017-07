Landbrugstopfolk er uenige om håndtering af vilde ulve

Det siger Henrik Bertelsen, der er næstformand i Familielandbrugets sektionsbestyrelse i Landbrug & Fødevarer og landbrugets repræsentant i Ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet.

Henrik Bertelsen har været med til at lave forvaltningsplanen for ulve i Danmark. Han har derfor med en vis undren hørt landbrugskolleger efterlyse en hårdere regulering af ulvene.

- Det har været lidt irriterende at høre fra både landspolitikere og min egen formand, Martin Merrild (Landbrug & Fødevarer, red.), at den danske ulveforvaltningsplan er problemet, siger han.

Især politikerne har en forpligtigelse til at sætte sig bare en lille smule ind i reglerne, mener han.

- Når de bliver ved med at pege på forvaltningsplanen for ulve, så er det som at gå til bageren efter kød og blive sur på ham, når han ikke sælger det. Det er EU, der suverænt styrer, hvornår man må regulere ulve. Vi kan kun komme med indspil, siger han.

Han undrer sig også over, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er "krøbet totalt i flyverskjul".

- Men han synes nok, det er træls, at han ikke kan levere retten til at skyde ulve ved folks ejendomme, som nogle af hans vælgere efterspørger, siger Henrik Bertelsen.

Når det handler om økonomiske trusler mod landbruget, ser han ikke ulven som en trussel.

- Der betyder kronvildt og bramgæs langt mere. Men der er mange følelser omkring ulven, siger han.

Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild mener fortsat, at hvis ulven etablerer sig permanent i landet og yngler, så er det nødvendigt at se på både forvaltningsplanen og EU's habitatsdirektiv.

- Hvis ulvene bider sig fast, må vi se på, om reglerne er gode nok, siger han.

Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at gå i flæsket også på EU's habitatdirektiv.

- Der er ikke plads til ulven i Danmark. Min bekymring er angreb på børn og mennesker og ikke så meget landbruget, som er sikret, siger hun.