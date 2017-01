Hvis vuggestuerne arbejder systematisk med, hvad børnene skal lære, kan det give dem en forbedring på 50 procent i matematik og øge det generelle ordforråd med 30 procent, viser et ny forsøg ifølge Politiken (arkivfoto).

Læringsmål kan gøre små børn markant bedre til tal og sprog

Forsøgsresultat viser et uudnyttet potentiale for at styrke børnenes læring i vuggestuerne, mener professor.

Forsøget er lavet over 20 uger og viser, at systematik kan give en forbedring på 50 procent i matematik og øge det generelle ordforråd med 30 procent.

Det er resultatet af et ny forsøg, skriver Politiken tirsdag.

I alt har 2000 børn fra 88 vuggestuer i København, Odense, Albertslund, Brøndby og Frederikssund været med i forsøget.

Det er TrygFondens Børneforskningscenter under Aarhus Universitet, som står bag forsøget.

- Der er virkelig et uudnyttet potentiale for at styrke børnenes læring i daginstitutionerne, siger Dorthe Bleses, der er professor på centret, til Politiken.

Den ene gruppe i forsøget med cirka 1000 børn gik i vuggestue, som de plejer.

I den anden gruppe havde børnene ugentlige læringsmål og fire aktiviteter om ugen med fokus på sprogudvikling og matematisk forståelse gennem dialog.

Eksempelvis arbejdede børnene med følelser, hvor de så på billeder af ansigter, så sig selv i spejlet og lærte abstrakte ord som "vred" og "glad".

De lærte at genkende tal og former og lærte nye ord, men ikke som udenadslære. Og de lærte at føre en længere samtale.

I forhold til kontrolgruppen blev børnene markant bedre. Det viser kontrolmålinger før og efter.

I Kommunernes Landsforening (KL) vækker forsøget glæde hos Anna Mee Allerslev (R), der er formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Hun opfordrer lokalpolitikere til at "dykke ned i, hvordan de bedst kan implementere forsøgets anbefalinger", siger hun til Politiken.