Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er positivt stemt over for den nye undervisningsministers forslag om at lade 50 skoler få mulighed for at afkorte skoledagene i en forsøgsordning.

Lærerformand forudser mere kvalitet med korte skoledage

Anders Bondo Christensen glæder sig over nyt forsøg, der giver skoler mulighed for at afkorte skoledagene.

Det mener formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, som glæder sig over initiativet, der kommer fra den nye undervisningsminister, Merete Riisager (LA).

Et forsøg med at give folkeskoler mulighed for at afkorte skoledagene giver mulighed for at bruge ressourcerne mere hensigtsmæssigt.

- Der er kommet langt færre lærere i folkeskolen, samtidig med at man har skruet elevernes timetal voldsomt op. Det går ud over kvaliteten i undervisningen.

- Det er vigtigere, at eleverne får færre timer af høj kvalitet i stedet for at fastholde rigtig mange timer, hvis der ikke er ressourcer til det, lyder det.

Forsøget begynder i det kommende skoleår 2017/2018 på 50 af landets folkeskoler.

Anders Bondo Christensen ser det også som en kærkommen mulighed for at komme de elever og forældre i møde, som klager over for lange skoledage.

- En stor del af forældrene og en endnu større del af eleverne synes, at skoledagene er for lange. Børnene er trætte. Sidste år viste en undersøgelse, at 40 procent af eleverne var kede af de lange skoledage. Nu er det over 80 procent, siger han.

I Kommunernes Landsforening er formand for Børne- og Kulturudvalget Anna Mee Allerslev ærgerlig over ministerens forsøgsordning.

Hun frygter, at det bliver sværere at bryde den negative sociale arv med færre timer i skolen sammen med dygtige fagpersoner.

Anders Bondo Christensen mener, at den udtalelse er grebet ud af den blå luft:

- Der er ikke noget forskningsmæssigt belæg for at sige, at mange timer af lav kvalitet er bedre end få timer af høj kvalitet. Tværtimod.

- I Finland bliver man fremhævet for at være dygtige til at bryde den sociale arv, og der har de færre timer end i Danmark, men af høj kvalitet, siger lærerformanden.