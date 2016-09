Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, kan ikke forstå, at Dansk Folkeparti mener, at det er en god idé at indføre forbud mod religiøs hovedbeklædning i folkeskolen.

Lærerformand: Tørklædeforbud øger kløft mellem elever

Det mener formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, efter at Dansk Folkeparti har meldt ud, at partiet ønsker, at et tørklædeforbud bliver en del af forhandlingerne om den økonomiske 2025-plan.

- Det synes jeg er et rigtigt dårligt forslag, siger formanden.

- I begrebet folkeskole ligger der, at der skal være plads til alle, uanset om du er kristen, muslim, jøde eller noget andet. Mangfoldighed skal være folkeskolens varemærke, siger Anders Bondo Christensen.

Ifølge Dansk Folkeparti vil forbuddet gælde både lærere og elever og skal gælde alle former for religiøs hovedbeklædning.

Forbuddet skal ifølge Dansk Folkeparti ses som et opgør med en udvikling, der deler den danske befolkning.

Men hos Danmarks Lærerforening er man anderledes bekymret for, at et eventuelt forbud vil øge kløften mellem kulturerne.

- Jeg er meget mere bekymret for, at det vil skabe endnu større skel. Jeg er helt sikker på, at man vil se en stor tilstrømning mod de muslimske friskoler, hvis man indfører den slags forbud, siger Anders Bondo Christensen.

- Så alene af den grund forstår jeg ikke, at Dansk Folkeparti peger på sådan et forslag.

Anders Bondo Christensen understreger, at det netop er en af folkeskolens vigtigste opgaver at sørge for, at eleverne lærer at omgå hinanden med respekt.

- I folkeskolen lærer vi meget andet end at læse og regne. Vi lærer at omgå hinanden på en god måde og have respekt for hinandens kulturer, så jeg synes ikke, man skal lave sådan en ensretning i den danske folkeskole, siger han.