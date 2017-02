Send til din ven. X Artiklen: Lærerformand: Presset skole årsag til færre uddannede unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærerformand: Presset skole årsag til færre uddannede unge

Færre lærere til per elever årsag til, at andelen af unge, som ventes at tage en uddannelse, er faldet.

Danmark - 07. februar 2017 kl. 07:34 Af Ritzau

Det bekymrer formanden for Lærerforeningen, Anders Bondo Christensen, at nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at andelen af unge, der forventes at få en uddannelse, er for første gang i 25 år faldet. Ifølge Jyllands-Posten er prognosen, at 92 procent af en ungdomsårgang vil få en ungdomsuddannelse. Det har ellers længe været et symbolsk og politisk mål, at det skal være 95 procent af de unge.

- Det er, fordi man igennem en lang årrække har nedprioriteret folkeskolen, siger Anders Bondo Christensen. - Man har satset helt entydigt på kvantiteten. Samtidig med, at man har nedlagt lærerstillinger, har man skruet ekstremt op for elevernes timetal. Samtidig mener formanden, at fokus på testresultater er med til at få elever til at give op på forhånd. - De får at vide fra 2. klasse, at de ikke duer til noget, og det er med til at nedbryde deres selvtillid. Det er meget svært som lærer at rette op på. Den såkaldte profilmodel beskriver, hvor mange der ventes at få en uddannelse senest 25 år efter folkeskolen. Den skelner også mellem eksempelvis herkomst og køn. Kvinder med dansk herkomst forventes at leve op til målsætningen på 95 procent. Modsat ventes 81 procent af mænd med udenlandsk herkomst at gennemføre en uddannelse.